Polonia: Commissione Ue avvia procedura infrazione per legge su magistratura (2)

- Di conseguenza, il regime disciplinare può essere utilizzato come sistema di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie. La nuova legge viola il trattato sull'Unione europea (in particolare l'articolo 19, paragrafo 1) in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che stabilisce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un tribunale indipendente e imparziale. È incompatibile con i requisiti di indipendenza giudiziaria stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Ue. In secondo luogo, la Commissione osserva che la nuova legge garantisce alla nuova Camera di controllo straordinario e agli affari pubblici della Corte suprema la competenza esclusiva a pronunciarsi su questioni relative all'indipendenza giudiziaria. Ciò impedisce ai tribunali polacchi di adempiere al loro obbligo di applicare il diritto dell'Ue o di richiedere una pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Ue. (segue) (Beb)