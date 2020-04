Polonia: Commissione Ue avvia procedura infrazione per legge su magistratura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova legge è incompatibile con il principio di primato del diritto dell'Ue, con il funzionamento del meccanismo di pronuncia pregiudiziale e con i requisiti di indipendenza giudiziaria. In terzo luogo, la Commissione osserva che la legge impedisce ai tribunali polacchi di valutare, nel contesto delle cause pendenti dinanzi a loro, il potere di giudicare i casi da altri giudici. E questo pregiudica l'effettiva applicazione del diritto dell'Ue ed è incompatibile con il principio di primato del diritto dell'Ue, il funzionamento del meccanismo di pronuncia pregiudiziale e i requisiti di indipendenza giudiziaria. Infine, la Commissione osserva che la nuova legge introduce disposizioni che impongono ai giudici di divulgare informazioni specifiche sulle loro attività non professionali. E questo è incompatibile con il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue e dal regolamento generale sulla protezione dei dati. Da oggi, il governo polacco ha due mesi di tempo per rispondere alla lettera di costituzione in mora. (Beb)