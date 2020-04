© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Arrestato uno dei responsabili dell'atto vandalico di ieri notte a villa Doria Pamphilj. Grazie a carabinieri reparto operativo Tutela patrimonio culturale e Polizia locale per operazione congiunta". Lo scrive in un tweet in sindaco di Roma Virginia Raggi. "Tolleranza zero per chi non rispetta la nostra città", aggiunge la prima cittadina di Roma. (Rer)