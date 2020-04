Milano: Sardone (Lega), grave che pagina Facebook del Comune pubblicizzi quella di Sala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera comunale ed europarlamentare della Lega, Silvia Sardone, in una nota definisce "grave" il fatto che la pagina Facebook del Comune di Milano condivida i video del sindaco Giuseppe Sala. "Ritengo piuttosto grave che il Comune di Milano usi uno strumento informativo istituzionale per pubblicizzare la pagina di Sala. Inoltre i video di Sala contengono spesso osservazioni di parte, polemiche politiche e non solo informazioni ai cittadini. È del tutto evidente che il sindaco usi le pagine del Comune per aumentare le visualizzazioni, le condivisioni e i like alla sua pagina", osserva Sardone, chiedendosi "perché i video di Sala, se proprio devono essere mostrati, non vengono caricati direttamente sulla pagina del Comune. Invece pubblicizzano la pagina di Sala. È un modo non corretto di usare la pagina istituzionale". "Ormai la pagina Facebook del Comune sembra il bollettino privato di Sala con il quale amplifica le 'sue idee'. Capisco che il sindaco abbia la necessità di ricalibrare in positivo la sua immagine dopo la disastrosa gestione dell'emergenza a partire dal video 'Milano non si ferma', ma farlo in questo modo è inaccettabile. Le elezioni si avvicinano e Sala incomincia, con mosse furbe, a farsi campagna elettorale", conclude l'esponente del Carroccio. (com)