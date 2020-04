Speciale difesa: Colombia, Guterres lamenta decisione Eln di non prolungare cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha lamentato la decisione del gruppo armato colombiano Esercito di liberazione nazionale (Eln) di non prorogare il cessate il fuoco unilaterale annunciato a fine marzo a causa dell’emergenza provocata dalla pandemia del nuovo coronavirus. “Un'estensione avrebbe portato speranza e un messaggio di pace alle comunità colpite dai conflitti, oltre a facilitare la risposta alla pandemia”, ha detto in una nota il portavoce Stephane Dujarric. “Continuiamo a chiedere ai gruppi armati in Colombia di mettere fine a ogni violenza (…), In questo momento, le persone devono essere in grado di concentrarsi sui loro sforzi per combattere la pandemia”, ha aggiunto. (Nys)