Speciale difesa: Ruanda-Burundi, Kagame, esercito di Gitega combatte in Repubblica democratica del Congo

- Il presidente del Ruanda, Paul Kagame, ha accusato l'esercito del Burundi di combattere nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo, respingendo le accuse di aver dispiegato le proprie truppe nella regione. "Non esiste un solo militare delle Forze di difesa ruandesi che sia andato in quel territorio", ha dichiarato Kagame in conferenza stampa, affermando che il governo di Kinshasa ne è cosciente. Le truppe ruandesi e burundesi sono state accusate dalle popolazioni locali e da organizzazioni non governative internazionali di combattere al fianco di milizie locali nella regione orientale congolese del Kivu meridionale. Tramite dichiarazioni del suo portavoce Jean Claude Karerwa, il presidente del Burundi Pierre Nkurunziza ha a sua volta negato le affermazioni di Kagame sulle responsabilità addossate alle sue forze armate, affermando che "senza l'approvazione dell'Unione africana o delle Nazioni Unite, il Burundi non può schierare truppe in un altro paese". Ruanda e Burundi vivono una crisi da quando, a maggio del 2015, è stato sventato un colpo di stato ai danni del presidente burundese Nkurunziza, nel quale sembra che alcuni degli attentatori siano poi fuggiti in Ruanda. (Res)