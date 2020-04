Speciale difesa: Bulgaria, annullata parata militare a Sofia del 6 maggio per giornata delle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Bulgaria è stato annullata la parata militare in occasione della Giornata delle Forze armate, in programma il 6 maggio, a causa della epidemia da coronavirus. Lo ha confermato il capo della task force contro il Covid-19, il generale Ventsislav Mutafchiyski. "Ci sono state delle obiezioni per annullare la sfilata", ha detto Mutafchiyski spiegando però che la parata non può essere celebrata per l'alto numero di persone che vi avrebbero preso parte provenienti da diverse parti del paese. "La giornata delle Forze armate sarà celebrata nelle accademie militari", ha aggiunto. Oggi il primo ministro bulgaro, Bojko Borisov, ha annunciato durante una seduta straordinaria dell'Assemblea nazionale che non si sarebbe tenuta la tradizionale parata a Sofia il 6 maggio. Il premier ha aggiunto di avere discusso con il ministro della Difesa Krassimir Karakachanov della possibilità che possa tenersi una piccola dimostrazione da parte di unità di paracadutisti e dell'Aeronautica militare. Lo stato di emergenza in Bulgaria a causa della pandemia da coronavirus è stato votato dal Parlamento il 13 marzo e dovrebbe durare fino al 13 maggio. (Bus)