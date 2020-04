Speciale difesa: Tunisia, ministero della Difesa smentisce azioni militari di forze straniere nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero tunisino della Difesa nazionale ha smentito le "voci tendenziose" riportate da media online secondo cui forze straniere avrebbero condotto operazioni militari sul territorio nazionale. In un comunicato del dicastero si legge che "si tratta di propositi irresponsabili che mirano ad attentare alla sovranità e alla sicurezza della Tunisia". Il comunicato aggiunge inoltre che "la Tunisia ha completa sovranità sui propri spazi terrestri, aerei e marittimi e non permette ad alcuna forza straniera di utilizzare il proprio territorio per condurre operazioni militari" e che "le forze armate della Tunisia dispiegate sulle sue frontiere sono impegnate a difendere il paese e a preservarne l'integrità". (Tut)