Speciale difesa: Libia, Haftar si autoproclama rais ma trova scarso sostegno a Bengasi, dissidi con Saleh

- Dopo la formazione del nuovo Consiglio presidenziale, secondo la road map di Saleh, verrà formato un comitato di esperti e intellettuali per formulare e redigere una Costituzione che determinerà la forma dello Stato e del suo sistema politico: solo allora verranno organizzate elezioni presidenziali e parlamentari. Non solo: il presidente e i vicepresidenti del Consiglio presidenziale non avranno diritto di candidarsi a queste elezioni. Le forze armate nazionali libiche, prosegue la proposta di Saleh, avranno il compito di proteggere la patria e la sua sicurezza e in nessun modo potranno essere influenzate. Il nuovo Consiglio presidenziale assumerà collettivamente le funzioni di Comandante supremo delle forze armate durante questa fase. Le forze armate, da parte loro, avranno il diritto di nominare il ministro della Difesa. Il parlamento, infine, continuerà ad esercitare la sua missione e il ruolo di autorità legislativa eletta fino a quando non verranno scelti nuovi rappresentanti. (Bel)