Coronavirus: Martella (Pd), da informazione funzione essenziale di servizio pubblico

- "Quanto accaduto dalla fine di febbraio ha mutato ogni ambito di vita e stravolto l'agenda politica. in questo scenario il settore dell'informazione ha svolto una funzione essenziale di servizio pubblico". Lo ha chiarito il sottosegretario alla presidenza del Consiglio e parlamentare del Partito democratico, Andrea Martella, nel corso dell'audizione davanti alla commissione Cultura sulle iniziative per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza epidemiologica nel settore dell’editoria e dei prodotti editoriali. "Il servizio informativo non solo ha concorso all'efficacia delle misure di contenimento ma ha mantenuto aperto uno spazio incomprimibile, quello della libertà di espressione e di essere informati", ha concluso. (Rin)