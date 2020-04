Colombia: Duque, 95 per cento posti in terapia intensiva per Covid-19 vacante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre il 95 per cento dei posti di terapia intensiva riservati ai pazienti Covid-19 in Colombia è al momento vacante. Lo ha detto il presidente colombiano Ivan Duque durante un suo intervento televisivo, secondo quanto riferisce un comunicato della presidenza. La fase 2 colombiana, ha detto il capo dello stato, inizia con una “disponibilità importante” di capacità per assistere i pazienti. Duque ha aggiunto che il 97 per cento dei letti preparati per i pazienti Covid-19 non viene utilizzato e l’87 per cento delle persone contagiate viene assistita a domicilio. “Nessuno può cantare vittoria, ma abbiamo cifre che ci rendono ottimisti”, ha dichiarato. (segue) (Mec)