Milano: Piscina (Lega), al centro accoglienza di via Stella mancanza rispetto misure anti Covid

- "Mentre i cittadini sono rinchiusi responsabilmente in casa per cercare di fermare il contagio del Covid-19, al centro di accoglienza di via Antonio Fortunato Stella, nel quartiere Greco, se la spassano tra partitelle di calcio, rapporti sessuali e droga". Lo denuncia Samuele Piscina, Presidente del Municipio 2 di Milano. "In questi due mesi di quarantena – spiega Piscina - io stesso ho dovuto più volte chiedere l'azione della Polizia di Stato: oltre all'ormai consueta partitella in strada, mi preoccupano particolarmente le denunce dei cittadini che hanno visto personalmente gli ospiti sniffare sostanze stupefacenti dalla finestra e hanno notato il frequente ingresso di donne africane nella struttura, nonostante la stessa sia destinata ai soli uomini, facendo sospettare un giro di prostituzione". (segue) (Com)