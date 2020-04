Milano: Piscina (Lega), al centro accoglienza di via Stella mancanza rispetto misure anti Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A ciò - spiega Piscina - si aggiungono i consueti apprezzamenti dalle finestre del centro da parte dei guardoni e l'inseguimento delle signore e delle belle ragazze quando vanno va fare la spesa. Il tutto ovviamente avviene senza alcuna mascherina e violando le regole del distanziamento sociale". "Fa rabbia pensare che, mentre gli italiani vanno in bancarotta e fanno sacrifici per il benessere collettivo, nel centro Arca valga il liberi tutti, senza alcun controllo né sanzione", conclude il Presidente leghista” chiedendo che il Sindaco Sala faccia presidiare dalla Polizia Locale le nostre strade invece di continuare a obbligare gli agenti alle ferie forzate a giorni alterni. Se questi centri d'accoglienza non sono in grado di mantenere l'ordine durante l'emergenza Covid-19, chiedo al Tavolo Provinciale per la Pubblica Sicurezza, al quale siedono il Sindaco e il Prefetto, che vengano chiusi e fatti trasferire gli ospiti in strutture più idonee dove possano essere seriamente controllati". (Com)