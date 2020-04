Coronavirus: Castaldo (M5s) a “Ria Novosti”, scarsa lungimiranza in gestione internazionale della pandemia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla risoluzione del conflitto in Libia, che vede l’Italia come uno degli osservatori internazionali in prima linea, Castaldo ha osservato che il processo di pacificazione “dovrà passare necessariamente dalla volontà delle parti di sedersi a un tavolo e negoziare, con l'auspicio delle Nazioni Unite, per trovare una soluzione politica a questa crisi. Il primo passo – ha sottolineato - di queste negoziazioni deve essere un cessate il fuoco con dei meccanismi che, a differenza del passato, ne garantiscano il rispetto. È estremamente importante che le parti si siano incontrate nel formato 5+5 a Ginevra e soprattutto che abbiano riconosciuto la necessità di questo cessate il fuoco”. Per l’esponente del M5s, inoltre, è necessario coinvolgere la Russia in questo processo. “Se da un lato è vero che le negoziazioni devono essere tra le due parti, è altrettanto vero che non si può realisticamente pensare a una soluzione che non prenda in considerazione il ruolo dei vari attori presenti sul terreno. Lo sforzo europeo deve essere quello di convincere tutti questi attori a supportare il processo in modo neutrale e non uno o l’altro dei contendenti”, ha chiarito. (Res)