- Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- America latina: il rischio contagio del nuovo coronavirus provoca ripetute sommosse nelle carceri. Ovunque si cerca di mettere in sicurezza il sistema, ma diversi governi valutano a tempo record amnistie e domiciliari per alleggerire le pressioni. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 17.- Africa: l’Unione europea annuncia un nuovo pacchetto da 194 milioni di euro per sostenere la sicurezza, la stabilità e la resilienza nella regione del Sahel, la africana più colpita dalla pandemia di Covid-19 e già alle prese con una drammatica insorgenza jihadista che si somma alle ricorrenti calamità causate dai cambiamenti climatici. Servizio di approfondimento Lancio intorno alle ore 18. (Res)