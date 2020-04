Sanità: al Bambino Gesù di Roma intervento in utero per un feto di 28 settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un palloncino posizionato nella trachea del feto, ancora nella pancia della mamma, per consentire lo sviluppo dei polmoni e aumentare le chance di sopravvivenza. La delicata procedura sul feto di 28 settimane, affetto da una grave forma di ernia diaframmatica congenita, è stata portata a termine con successo da un'équipe dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù in collaborazione con gli specialisti dell'ospedale policlinico di Milano (Clinica Mangiagalli) e dell'ospedale San Pietro - Fatebenefratelli di Roma. Mamma e personale sanitario sono stati sottoposti a tutte le procedure di sicurezza previste dai piani per l'emergenza Covid-19 e per la verifica della negatività al virus. È il primo intervento del genere eseguito nell'ospedale pediatrico della Santa Sede. L'ernia diaframmatica congenita, spiega una nota, è una patologia rara (l'incidenza è di 1:2500 - 1:4000 nati vivi) che in Italia interessa circa 150-180 bambini all'anno. È caratterizzata da un difetto nel diaframma, il muscolo che separa il torace dall'addome, che provoca la 'risalita' dei visceri addominali (intestino, stomaco, milza, fegato) nella cavità toracica. La spinta degli organi risaliti nel torace comprime i polmoni, compromettendone lo sviluppo (ipoplasia polmonare) e provocando l'aumento della pressione nel circolo polmonare (ipertensione polmonare). Il rischio di mortalità associato a questa patologia varia a seconda della severità, che viene determinata sulla base di criteri ecografici prenatali. Nei casi più gravi può superare il 90 per cento. (segue) (Com)