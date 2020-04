Sanità: al Bambino Gesù di Roma intervento in utero per un feto di 28 settimane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla gestione di questo caso molto complesso hanno collaborato tre Centri di riferimento nel campo dell'ostetricia e della medicina materno-fetale, della chirurgia neonatale e della neonatologia (San Pietro – Fatebenefratelli, Bambino Gesù e Policlinico di Milano), con équipe multidisciplinari altamente specializzate composte da ostetrici e ginecologi esperti di medicina fetale, neonatologi intensivisti, anestesisti, chirurghi neonatali e personale infermieristico. In particolare, l'équipe ostetrica del San Pietro ha curato la preparazione della gestante nella fase pre-intervento e il monitoraggio post-operatorio, garantendo allo stesso tempo la presenza in sala operatoria per la gestione di eventuali complicanze (rottura precoce delle membrane e possibile parto in urgenza); gli ostetrici esperti in interventistica fetale dell'ospedale policlinico di Milano, insieme ai ginecologi del Bambino Gesù, hanno eseguito la procedura (nota come "plug tracheale"); l'equipe multispecialistica del Bambino Gesù, che ha preso in carico la mamma fin dal momento della diagnosi di ernia diaframmatica, si occuperà anche del monitoraggio del feto, del parto e dell'intervento di correzione del difetto del diaframma subito dopo la nascita. (segue) (Com)