Sanità: al Bambino Gesù di Roma intervento in utero per un feto di 28 settimane (4)

- Il Bambino Gesù copre tutte le specialità mediche e chirurgiche neonatali e pediatriche, compresa la diagnostica prenatale e la ginecologia, "ma non ha un reparto di degenza ostetrica. Con l'autorizzazione della Regione Lazio e il supporto dell'ospedale San Pietro - Fatebenefratelli, dal 2017 all'interno dell'ospedale pediatrico della Santa Sede è operativo un punto nascita per i casi ad alta complessità che possono richiedere interventi in emergenza al momento della nascita. L'obiettivo della convenzione è rendere immediatamente disponibili, in un'unica sede, tutte le più avanzate competenze ostetriche e medico-chirurgiche neonatali, evitando a nascituri particolarmente vulnerabili i rischi del trasporto da una struttura all'altra".Dal 2017 ad oggi, hanno partorito al Bambino Gesù circa 60 mamme con l'assistenza dell'équipe di specialisti dei due ospedali. La nascita del bimbo trattato con l'intervento in fetoscopia e il successivo intervento chirurgico per la correzione definitiva del difetto diaframmatico, sono previsti nel mese di giugno 2020, sempre al Bambino Gesù. (Com)