Ue-Repubblica Centrafricana: Borrell a colloquio con Touadera, ribadito sostegno a processo di pace

- L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea, Josep Borrell, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente della Repubblica centrafricana, Faustin Archange Touadera, nel corso del quale ha ribadito il sostegno dell’Ue al paese africano, in particolare in questa fase di lotta contro la pandemia di coronavirus. L'Alto rappresentante, riferisce in una nota il Servizio per l’azione esterna dell’Unione europea (Seae), ha inoltre confermato che l'Ue organizzerà presto, in collaborazione con la Francia, un ponte aereo umanitario per il trasporto di attrezzature mediche necessarie per la risposta alla pandemia. Borrell ha anche sottolineato l'importanza di combattere la disinformazione e lo stigma legati alla pandemia, ribadendo che Bruxelles rimarrà vigile nei confronti di coloro che sono tentati di approfittare della situazione per ostacolare il processo di stabilizzazione nella Repubblica Centrafricana. A tale proposito, l'Alto rappresentante ha riaffermato il sostegno dell'Unione europea all'organizzazione delle prossime elezioni presidenziali e legislative previste per la fine dell'anno, definendole un passo essenziale nel processo di democratizzazione, riconciliazione e pace nel paese. Il sostegno finanziario dell'Unione europea per il processo elettorale ammonta già a 17,5 milioni di euro. L'Alto rappresentante Borrell ha inoltre ribadito la necessità di accelerare l'attuazione dell'accordo politico di pace e riconciliazione, nonostante le circostanze attuali, e ha invitato a proseguire il dialogo tra tutti gli attori e il rispetto degli impegni assunti dalle parti, oltre a riaffermare il deciso impegno dell'Unione europea a sostenere questo processo, in stretto coordinamento con i suoi partner, in particolare le Nazioni Unite e l'Unione africana. (Beb)