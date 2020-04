Fondazione Cariplo: riprogrammata attività 2020 in seguito a emergenza Covid-19 e approvato bilancio 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo ha approvato all'unanimità il Bilancio 2019: un esercizio estremamente positivo, che ha prodotto un avanzo da 501 milioni di euro. Il risultato è dovuto alla performance ottenuta dalla gestione del patrimonio, sia degli oltre 5 miliardi di euro affidati in gestione a Quaestio Capital Management Sgr che ha ottenuto un rendimento lordo dell'8,76 per cento, sia dalle partecipazioni che hanno distribuito dividendi per complessivi 198,8 milioni di euro. Oggi, a causa della pandemia, lo scenario in Italia e nel mondo è profondamente mutato e la Fondazione si trova ad esprimere la propria missione filantropica in una situazione di grandissima incertezza. Proprio in un momento così incerto per tutti, la Fondazione intende mantenere l'impegno verso i territori e le comunità, focalizzandosi in azioni immediate di contrasto alla crisi e avviando un percorso di medio periodo per promuovere innovazione nei territori. (segue) (Rem)