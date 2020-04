Fondazione Cariplo: riprogrammata attività 2020 in seguito a emergenza Covid-19 e approvato bilancio 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il totale delle risorse disponibili per l'attività filantropica 2020 è di 135 milioni di euro, come già approvato il 5 novembre 2019 dal DPPA. Rispetto a questa cifra complessiva, 60 milioni di euro non sono ancora stati destinati o impegnati e possono quindi essere oggetto di una riprogrammazione straordinaria in seguito all'emergenza Covid. A partire dal riorientamento di questi contributi, la Fondazione Cariplo intende sfruttare anche l'effetto volano per mobilitare ulteriori risorse, economiche e non solo, ad esempio attraverso altre risorse raccolte dai progetti sostenuti, collaborazioni con le Fondazioni di Comunità, risorse raccolte da possibili partner. La nuova impostazione delle azioni approvata dalla Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo presenta due percorsi distinti: Azioni immediate di riposta all'emergenza in tempi rapidi, volte in particolare al sostegno dagli Enti del Terzo Settore che operano in ambito sociale, culturale e ambientale e al contrasto della povertà infantile (rischio alimentare, sanitario e di accesso all'istruzione); Azioni di orizzonte più lungo, attraverso un percorso di riflessione su come ripartire, costruendo nuovi modelli che permettano di mettere a fuoco nuovi strumenti per sostenere la coesione sociale e la crescita delle persone attraverso la Cultura, l'Ambiente, i modelli di Welfare e la Ricerca. (segue) (Rem)