Fondazione Cariplo: riprogrammata attività 2020 in seguito a emergenza Covid-19 e approvato bilancio 2019 (3)

- La riprogrammazione - che verrà approfondita nelle prossime settimane - individua 6 obiettivi prioritari attorno ai quali riorientare le risorse e l'impegno delle Aree Filantropiche della Fondazione: Il contrasto alle nuove povertà causate dalla crisi e dall'ancor maggior distanziamento sociale che ne deriverà; Il sostegno agli Enti del Terzo Settore, in gravi difficoltà; L'individuazione di opportunità di sviluppo economico e di creazione di posti di lavoro, soprattutto in chiave green, con grande attenzione alle tematiche ambientali; Il ripensamento dei modelli di offerta di welfare; Il ripensamento del sistema culturale, considerando l'importante ruolo che la cultura può svolgere nella fase di ripartenza; Il rilancio della ricerca, che si conferma un aspetto centrale per il ripensamento dei modelli di funzionamento delle organizzazioni e degli assetti di quasi tutti i settori di attività. (segue) (Rem)