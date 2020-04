Fondazione Cariplo: riprogrammata attività 2020 in seguito a emergenza Covid-19 e approvato bilancio 2019 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento di grande incertezza non viene meno la chiarezza rispetto al compito e all'obbiettivo a cui la Fondazione Cariplo risponde: investiamo sulle persone più deboli, sulla cultura, sulla ricerca e sull'ambiente come punti chiave da cui partire per generare valore e guardare al futuro. La Fondazione è un soggetto attivo che non solo mette in campo risorse finanziarie ma promuove e stimola iniziative di costruzione e coesione della comunità come elementi di crescita. La coesione delle comunità e lo sviluppo delle persone non sono solo i nostri valori di riferimento ma sono la condizione essenziale per superare la fase critica che stiamo vivendo." Giovanni Fosti Presidente di Fondazione Cariplo. (Rem)