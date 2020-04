Coronavirus: Pisano, verifiche su funzionamento app "Immuni", garantite sicurezza e privacy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo sta continuando a svolgere verifiche sul funzionamento della App "Immuni", scelta per il tracciamento dei casi di contagio da coronavirus. Lo ha detto il ministro per l'Innovazione Paola Pisano, che questa mattina è intervenuta davanti alla commissione Lavori pubblici del Senato sull'uso delle nuove tecnologie e della rete per contrastare l'emergenza epidemiologica. Nel momento in cui sono state valutate le applicazioni, ha spiegato Pisano, "è stato avviato un percorso, che sta ancora continuando". Nessuno, ha precisato, "ha mai pensato che acquistare una applicazione fosse come acquistare un'auto chiavi in mano. Stiamo continuando a svolgere verifiche sulla sua modalità di funzionamento, nel rispetto della privacy e della sicurezza". Il ministro ha poi aggiunto: "Stiamo parlando con le Regioni per arrivare a un'applicazione unica sul territorio nazionale e che possa operare a livello europeo". Pisano ha spiegato inoltre che si sta elaborando una "norma primaria", che fisserà i "principi ai quali il governo dovrà attenersi e che riservi la gestione di questa applicazione a un soggetto pubblico". (Rin)