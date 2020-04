Innovazione: nasce Invictus, nuovo strumento finanziario a sostegno delle start up tecnologiche italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È nato Invictus Capital, un nuovo strumento finanziario che guarda con interesse a start up innovative italiane con elevato contenuto tecnologico, che abbiano bisogno del capitale iniziale per passare da una fase di progettazione a una di prima realizzazione, oppure nel corso della loro espansione sul mercato. Si tratta di un veicolo di nuova costituzione che vede da un lato l'imprenditore milanese Alberto Chalon e dall'altro il Fondo europeo di investimenti (Fei) e la Cassa depositi e prestiti (Cdp) come soci fondatori. Si piazza sul mercato - fa sapere una nota - con i classici round Pre Seed/Seed, fino a round A e la sua missione principale, come sottolinea l’amministratore delegato Chalon e “business angel" del fondo Caravella, è quella di "finanziare attraverso degli aumenti di capitale le aziende start up più interessanti nel panorama italiano sotto il profilo dell'innovazione tecnologica. Siamo in grado, per questo, di investire da un minimo di 50 a 500mila euro per singola iniziativa, con un ticket tipico compreso tra 100 e 200mila euro”. (segue) (com)