Imprese: Yum China e Lavazza firmano accordo per joint-venture in Cina

- Yum China e Lavazza hanno siglato l'accordo per una joint venture nata per esplorare e sviluppare il concept di Coffee Shop Lavazza in Cina. Lo rende noto il gruppo italiano in un comunicato. Il progetto prende il via con l’apertura di un nuovo Flagship Store Lavazza a Shanghai, il primo fuori dai confini italiani. “Siamo entusiasti della partnership con Lavazza, e di portare in Cina l’autentica esperienza del caffè italiano. Avvicineremo così i consumatori che cercano l’esperienza di un caffè pregiato, e saremo ben lieti di accoglierli nel nuovo Flagship Store”, ha commentato Joey Wat, amministratore delegato di Yum China, che aggiunge: “Sappiamo che il caffè ha un grande potenziale in Cina e Lavazza condivide questo entusiasmo. Forti della nostra profonda conoscenza del pubblico cinese, siamo molto contenti dell’avvio della collaborazione con Lavazza per esplorare il mercato del caffè nel nostro paese”. “È per noi un onore affiancare un partner di prestigio come Yum China, che conosce molto bene il mercato e le esigenze del consumatore locale “, ha commentato Antonio Baravalle, amministratore delegato del Gruppo Lavazza, che aggiunge: “La Cina è un paese strategico, con un grande potenziale inespresso per quanto riguarda il mercato del caffè. Abbiamo cercato una via di accesso per affermare Lavazza in Cina, e successivamente nel mercato asiatico, e riteniamo che la partnership con Yum China rappresenti un primo importante passo in questa direzione”. Il nuovo Flagship Store si trova a Jing’an, uno dei quartieri storici al centro della Shanghai moderna. Un connubio tra innovazione e tradizione che permetterà alla clientela di vivere in prima persona tutte le sfaccettature del mondo Lavazza all’interno di un ambiente unico e iconico in stile italiano. Il design del negozio è fatto di soffitti alti, murales artistici e finiture in marmo, per offrire al cliente l’esperienza immersiva di una caffetteria italiana. Nello store spicca un’enorme Carmencita, la storica moka Lavazza, con l’inconfondibile forma a cono. Presente nel locale anche Belle Epoque, la limited edition firmata Elektra e ispirata allo stile delle primissime macchine per espresso. L’intento è quello di restituire il fascino della storia del caffè, ma al contempo raccontare anche il ruolo unico e d’avanguardia di Lavazza nello sviluppo di questo prodotto. (segue) (Com)