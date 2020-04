Imprese: Yum China e Lavazza firmano accordo per joint-venture in Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Coffee Shop di Shanghai si presenta come “caffè gastronomico” e propone numerosi caffè in varianti classiche e creative, oltre a una straordinaria selezione di cibi che comprende anche una linea di snack ispirati alla tradizione italiana. Al centro, tutta la gamma dei grani di finissima qualità Lavazza, tra cui Kafa, caffè pregiato dalla foresta etiope, e la Classic Collection di Lavazza, l’autentico espresso italiano, ma con un guizzo contemporaneo. Non solo, quindi, l’espresso della tradizione italiana, ma anche una varietà di tecniche di tostatura ed estrazione che consentono di approdare per la prima volta in Cina con creazioni uniche. Come per _Bel Paese Coffee_, l’offerta esclusiva creata per il mercato cinese che offre un’esperienza sensoriale attraverso le varie regioni d’Italia, anche grazie alle ricette storiche del caffè declinate in varie interpretazioni locali. Nel Flagship Store di Shanghai sono disponibili anche le creazioni del Lavazza Coffee Design, con una carta di ricette sorprendenti per proporre al cliente un’esperienza innovativa del caffè, nata da tecniche gastronomiche uniche. L’offerta gastronomica del Flagship Store è il frutto della collaborazione tra Lavazza e uno chef stellato: lo street food italiano autentico arriva così sul mercato locale cinese. I clienti della caffetteria potranno assaporare numerosi snack italiani dolci e salati che rappresentano la cucina tricolore nel mondo, tra cui per esempio la focaccia e il cannolo. Negli ultimi anni il Gruppo Lavazza ha avviato un percorso di sviluppo internazionale finalizzato a esplorare nuovi mercati e soddisfare la crescente domanda di caffè premium. Allo stesso tempo, Yum China è cresciuta in maniera importante nel mercato: nel 2019 i suoi marchi hanno venduto 130 milioni di tazzine di caffè nel Paese. I punti di forza delle due aziende convergono: le dimensioni e l’approfondita conoscenza del mercato di Yum China, unite allo standing di Lavazza nel mondo del caffè e alla sua offerta di qualità, creano delle ottime basi per l’ingresso in Cina del concept di Coffee Shop Lavazza. (Com)