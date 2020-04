Salerno: Legalità e trasparenza, a Nocera Superiore consiglio comunale a porte chiuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Consiglio comunale a porte chiuse denota un'assoluta mancanza di trasparenza". Lo ha dichiarato Raffaella Ferrentino dopo l'ultima riunione a Nocera Superiore. L'avvocato, portavoce del movimento Legalità e trasparenza, ha puntato il dito contro l'amministrazione Cuofano "per non aver preso in considerazione la proposta di una seduta consiliare in diretta streaming". "La cosa che più mi rattrista - ha aggiunto Ferrentino - è che la richiesta di tanti cittadini di conoscere l'attività amministrativa che si sta portando avanti in questo momento, così critico e delicato, è stata palesemente ignorata, celebrando un Consiglio a porte chiuse. Saranno informate le autorità per far sì che i nostri diritti vengano tutelati. Perché questa mancanza di trasparenza? Cosa nasconde l'amministrazione comunale? E' un quesito che rivolgo a tutti i consiglieri comunali presenti. Se occupano quelle poltrone è grazie ai voti dei cittadini, pertanto abbiamo il diritto di conoscere le decisioni prese", ha concluso la portavoce del movimento Legalità e trasparenza. (Ren)