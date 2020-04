Africa: segretario Cfta, area di libero scambio africana non entrerà in vigore il 1 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo per l’istituzione dell’Area di libero scambio africana (Cfta) non entrerà in vigore il prossimo 1 luglio, come previsto inizialmente, a causa della pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato oggi Wamkele Mene, segretario generale del Cfta, citato dalla stampa regionale. “Ovviamente nelle attuali circostanze non sarà possibile iniziare gli scambi il 1 luglio, come avevamo previsto”, ha detto Mene, senza specificare se sia stata ipotizzata una nuova data. “Resta l'impegno e la volontà politica di integrare il mercato africano e di attuare l'accordo come previsto”, ha affermato il segretario generale. L’accordo sul Cfta, siglato a Kigali in occasione del vertice dell’Unione africana del 21 marzo 2018, è stato finora firmato da 54 dei 55 Stati membri dell'Ua (con l’eccezione dell'Eritrea): di questi, 27 hanno depositato il loro strumento di ratifica. L'intesa istituisce la più grande zona di libero scambio dalla creazione dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), che coinvolgerà 1,2 miliardi di persone in tutto il continente, per un Prodotto interno lordo (Pil) stimato in 2.500 miliardi di dollari. (Res)