Rifiuti: variazioni del servizio di Amsa per il 1° maggio

- In occasione della festività di venerdì 1 maggio, il calendario di raccolta rifiuti nei comuni serviti dall’Amsa subirà delle variazioni: a Milano - fa sapere una nota della società del gruppo A2A - il servizio di raccolta rifiuti sarà regolare, mentre le riciclerie cittadine resteranno chiuse per l’intera giornata. A Pero e San Donato Milanese il servizio di raccolta rifiuti sarà regolare. A Bresso è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato, carta e vetro sarà recuperata sabato 2 maggio. A Buccinasco è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato, umido e carta sarà anticipata giovedì 30 aprile. A Cormano è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato, umido e imballaggi in plastica e metallo sarà recuperata sabato 2 maggio. A Corsico è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato, umido, imballaggi in plastica e metallo e scarti vegetali sarà anticipata giovedì 30 aprile. A Novate Milanese è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di umido e imballaggi in platica e metallo sarà recuperata sabato 2 maggio. A Paderno Dugnano è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. A Pioltello è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato, umido e carta sarà anticipata giovedì 30 aprile. (segue) (com)