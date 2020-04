Rifiuti: variazioni del servizio di Amsa per il 1° maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Saronno è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato sarà recuperata lunedì 4 maggio, la raccolta di carta, vetro e imballaggi in plastica e metallo sarà recuperata martedì 5 maggio. A Segrate è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di carta e vetro sarà recuperata lunedì 4 maggio. A Settimo Milanese il servizio di raccolta rifiuti sarà regolare, ad eccezione della raccolta di indifferenziato presso la zona D delle aree ZAI – zone artigianali e industriali – che sarà anticipata giovedì 30 aprile. A Trezzano sul Naviglio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato, umido e imballaggi in plastica e metallo sarà anticipata giovedì 30 aprile. Venerdì 1 maggio i centri di raccolta/piattaforme ecologiche di Bresso, Cormano, Novate Milanese, Pero, Pioltello, Segrate e Trezzano sul Naviglio, gestiti da Amsa, resteranno chiusi. Il numero verde di Amsa 800.332299 sarà operativo. (com)