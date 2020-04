Portogallo-Italia: oltre 120 imprese partecipano a incontro online su potenzialità mercato portoghese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono più di 120 le imprese che hanno partecipato ieri al webinar organizzato dall’ambasciata d’Italia a Lisbona assieme alla Camera di commercio italiana in Portogallo e all’Agenzia Ice. Secondo quanto riferisce la Farnesina tramite il proprio portale online, si tratta di un seminario rivolto sia alle imprese italiane già operanti in Portogallo che agli imprenditori italiani interessati a conoscere le potenzialità del mercato portoghese. “Abbiamo voluto fornire ai partecipanti in modo trasparente e chiaro tutti gli elementi di informazione utili a valutare in modo consapevole un possibile orientamento su questo mercato”, ha spiegato l’ambasciatore Carlo Formosa nel suo intervento di apertura. Durante il webinar sono stati analizzati il quadro politico-economico complessivo del Portogallo, con dei focus specifici sui settori trainanti della sua economia, come turismo, agroalimentare, e immobiliare. (Res)