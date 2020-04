Bulgaria: presidente Associazione bancaria, sistema creditizio resta solido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema bancario bulgaro è solido grazie alle riserve accumulate negli anni, nonostante le difficoltà procurate dalla pandemia da coroanvirus, Lo ha assicurato il presidente dell'Associazione delle banche in Bulgaria, Peter Andronov, secondo quanto riportato dall’emittente “Radio Bulgaria”. Andronov ha sottolineato che solo negli ultimi dieci giorni i pagamenti delle rate su 25 mila prestiti sono stati rinviati. “Sono stati inoltre avviati prestiti a medio termine senza interessi garantiti dallo Stato”, ha aggiunto. Secondo il presidente dell’Associazione bancaria bulgare, oltre alle misure annunciate dalla Banca di sviluppo nazionale, le aziende godono di opportunità legate ai programmi europei. “Tali programmi sono stati preparati dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti”, ha concluso Andronov.(Bus)