Coronavirus: Salvini a "La Stampa", questo governo è schiavo dei sindacati (3)

- Il governo ha varato una manovra monstre. "Io sono come San Tommaso. Prima vedo e poi credo. Al momento, a parte i 600 euro, qui non è arrivato niente. C'è gente che aspetta la cassa integrazione da due mesi. In compenso è arrivata la scarcerazione per i camorristi e i mafiosi salvati dal coronavirus". È la legge. "Allora la cambino. Subito. È il tempo delle scelte. Guardate Macron". Salvini cita Macron. "Esatto. Non sono un suo tifoso, ma almeno ha avuto la forza di non farsi schiacciare dalle idee dei comitati scientifici. Ha ascoltato gli esperti e poi si è comportato come deve fare politico. Si è preso le proprie responsabilità. Non davanti alla tv, in parlamento. Bisogna tornare a lavorare". Anche a costo di qualche vita. "Bisogna usare la testa. Io temo enormi problemi sociali. Non sono un disfattista. Ma conosco i problemi reali delle persone. La Francia con i suoi cassintegrati lo ha fatto. Non sapete quanto mi secca dare ragione ai cugini". Berlusconi dice che il sovranismo è responsabile di molti mali in Europa. "Dopo Renzi è arrivato anche lui. Certo, i mali del mondo, le piogge acide e la maleducazione diffusa dipendono dai sovranisti. Peccato che i sovranisti non siano al governo quasi da nessuna parte. Né in Spagna, né in Francia, né in Belgio, né in Italia. Sono affermazioni risibili". In merito alla commissione Colao, "non posso dare un giudizio, perché non ne ho notizia. Spero che dietro questa supposta fase due non sia il frutto del loro lavoro. È vaga, incerta e indecisa. In compenso sospende la democrazia". (segue) (Res)