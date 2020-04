Coronavirus: Salvini a "La Stampa", questo governo è schiavo dei sindacati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di soldi ne ha messi molti l'Europa. "Io sottoscrivo quello che dicono Cottarelli e Moavero. Ricorrere al Mes servirebbe solo a dire ai mercati che siamo in difficoltà. La mia idea è che la Bce dovrebbe stampare moneta. E acquistare titoli illimitatamente. Ricordate Draghi?". La Bce compra 200 miliardi di titoli italiani. "Potrebbe raddoppiare". Debito e inflazione rischiano di esplodere. "Mi interessa che non esploda l'Italia. E dico di più: un paese distrutto non rende i prestiti. Uno paese in piedi sì. A meno che, per qualcuno, la soluzione non sia vendere le nostre infrastrutture alla Cina. C'è aria. Se davvero l'Europa è un'unione di popoli, dovrebbe mettersi assieme per chiedere soldi a Pechino. Sappiamo tutti da dove è partito il virus". Unione di popoli. Macroniano, europeista e parlamentarista, bella trasformazione per il leader leghista. "In Europa ci siamo dal '79. E io sono realista. L'Europa ha l'ultima occasione per cambiare. Persino lo 'Spiegel' ha scritto ieri: basta con l'odio anti-italiano. Vedo arrivare un po' di luce". Qualcuno maliziosamente nota che Salvini sta cambiando musica perché i sondaggi lo danno in calo. "Ma figuriamoci. Guardo poco ai sondaggi in tempi normali, lo faccio ancora meno di fronte a 300 morti al giorno. Però è chiaro che se da due mesi la vira è sospesa e il governo invade le televisioni è difficile trovare spazio. Noi siamo abituati a fare politica nelle fabbriche, nelle scuole e nei mercati, ovvio che qualcosa paghiamo. Ma nei sondaggi chi è il governatore più amato d'Europa?". Zaia. "Lui. Leghista". Può fare ombra... "Magari ce ne fossero tanti come lui", ha concluso Salvini. (Res)