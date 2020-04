Trasporto aero: Leogrande (Alitalia), la nuova compagnia nazionale avrà due newco e 92 aerei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario unico di Alitalia in amministrazione controllata, Giuseppe Leogrande, ha illustrato davanti alla commissione Trasporti della Camera il quadro economico in cui si trova la compagnia aerea, modificato dall’emergenza Covid-19, e ha tratteggiato lo schema che nei prossimi giorni presenterà al ministero dello Sviluppo economico per progettare la newco, prevista nel decreto Cura Italia. Leogrande ha riferito che attualmente l’azienda riesce a operare poco più del 10 per cento delle sue potenzialità. “Siamo partiti a gennaio con un programma di efficientemente dei costi - ha raccontato - e ci siamo trovati nell’arco di soli quattro mesi ad un improvviso crollo dei ricavi, abbiamo inchiodato improvvisamente nello spazio di un metro con un carico di costi che abbiamo dovuto continuare a sostenere correlati ai mesi di dicembre, gennaio e febbraio”. Per Leogrande in questo momento "è necessario trovare un approdo sicuro per continuare a svolgere il servizio pubblico essenziale che abbiamo svolto nei mesi di lockdown. Abbiamo garantito la connettività nazionale, il rimpatrio dei connazionali dall’estero, l’assistenza alla Protezione civile per il reperimento dei materiali sanitari e la dislocazione del personale medico e infermieristico nelle regioni del Nord più colpite". (segue) (Rin)