Trasporto aero: Leogrande (Alitalia), la nuova compagnia nazionale avrà due newco e 92 aerei (2)

- Leogrande ha spiegato che nel piano che presenterà a giorni al ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, saranno tratteggiate due newco: una per Alitalia e l’altra per CityLiner, le due società in cui è divisa l'ex compagnia di bandiera. Avendo sospeso la gara per la vendita di Alitalia in tre tranche, Leogrande ipotizza un affitto di rami d’azienda per queste due newco. L’affitto riguarderà i rami Aviation e Manutenzione, mentre il ramo Handling, ha detto, “rimarrà all’Alitalia con un contratto interno tra newco e procedura in amministrazione controllata”. Leogrande ha riferito che Alitalia fornirà in dotazione alla newco un totale di 92 aerei, dei quali 20 a lungo raggio tra Boeing 777 e Airbus A320, 67 aeromobili a medio raggio e 12 per i collegamenti regionali. La flotta totale di Alitalia, ha poi ricordato, “era di 113 aerei ma una parte di questi hanno ormai esaurito il loro ciclo vitale e peserebbero sui conti con oneri di manutenzione rilevanti”. Alcuni saranno restituiti ai lessor con rescissione dei contratti, altri saranno venduti a prezzi di realizzo. Il commissario di Alitalia ha spiegato che sono già in fase di rinegoziazione i vari contratti di leasing e tramite gli accordi con i lessor “fino al 2023 avremo un risparmio di 150 milioni di euro”. I nuovi contratti di leasing per gli aerei, ha spiegato ancora il commissario, si basano su tariffe orarie di effettivo utilizzo delle macchine e scadranno, salvo nuova rinegoziazione della newco, fino al marzo dell’anno prossimo. Nelle previsioni di maggio, infatti, Alitalia in amministrazione controllata prevede 49 voli (30 interni, uno internazionale per New York e altri per mete internazionali) contro i 500 voli giornalieri di gennaio, nel periodo pre Covid-19. Per quanto riguarda il personale, Leogrande ha spiegato che le domande di cassaintegrazione già presentate riguardano 6.607 unità per Alitalia e 221 per CityLiner. “Nei prossimi giorni - ha concluso - speriamo di firmare già l’accordo con i sindacati sulle cassa integrazioni al ministero del Lavoro”. (Rin)