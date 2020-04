Repubblica Ceca: premier Babis, tensioni con Mosca non esigono espulsione ambasciatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca non tollera interferenze da parte di potenze straniere, ma la situazione tesa con Mosca non impone ancora decisioni drastiche come l'espulsione dell'ambasciatore russo a Praga. Lo ha detto il primo ministro ceco, Andrej Babis, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". "Siamo uno Stato sovrano e non apprezziamo di certo che nessuna delle grandi potenze mondiali influenzi i nostri affari politici in alcun modo", ha dichiarato il capo del governo, che ha incontrato il presidente Milos Zeman, ma ha riferito di non aver parlato con lui della questione. Babis fa riferimento a quanto rivelato dal settimanale "Respekt", che ha riportato che un agente dell'intelligence russa è arrivato a Praga con passaporto diplomatico tre settimane fa con una valigetta contenente ricina. Il medesimo settimanale ha riferito che il sindaco di Praga, Zdenek Hrib, e il presidente del municipio di Praga 6, Ondrej Kolar, sono stati messi sotto protezione dalla polizia. Hrib ha fatto rinominare la piazza antistante all'ambasciata russa a Praga in onore di Boris Nemtsov, politico russo di opposizione assassinato nel 2015. Nel municipio di Kolar è stata invece recentemente rimossa una statua dedicata al maresciallo sovietico Ivan Konev. Anche il ministero degli Esteri è intervenuto rispondendo alla nota di protesta russa che ha definito le indiscrezioni di stampa menzognere. In una dichiarazione pubblicata sul sito del dicastero si legge che la Repubblica Ceca è un "paese che rispetta la libertà di stampa e rigetta ogni tentativo di interferenza da parte di Stati esteri". (Rep)