Coronavirus: Arcuri, impossibile prevedere durata virus

- E’ impossibile prevedere la durata del virus ma stiamo lavorando per fronteggiando. Lo ha detto il commissario all'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, in audizione alle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera, secondo cui l’Italia si è comportata bene di fronte all’emergenza. “Non riusciamo a prevedere per quanto tempo le attività economico e sociale continueranno a essere condizionate”, aggiunge Arcuri. La crisi è globale e ha ripercussione in rapporti tra paesi.(Rin)