India-Canada: colloquio telefonico Modi-Trudeau, focus su coronavirus

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto ieri una conversazione telefonica con l’omologo del Canada, Justin Trudeau, sulla pandemia di coronavirus. Lo riferisce un comunicato del suo ufficio. I due leader, si legge nella nota, hanno concordato sull’importanza della solidarietà e del coordinamento globali, del mantenimento delle catene di approvvigionamento e della collaborazione nella ricerca. Modi ha ringraziato l’interlocutore per l’assistenza che il governo canadese ha fornito ai cittadini indiani, in particolare agli studenti. Allo stesso modo Trudeau ha espresso apprezzamento per il sostegno ricevuto dai canadesi in India. Il premier di Nuova Delhi ha assicurato che la capacità produttiva dell’industria farmaceutica indiana sarà messa a disposizione del mondo, per quanto possibile. Le parti si sono trovate d’accordo sul fatto che la partnership bilaterale possa dare un contributo significativo alla lotta contro il coronavirus, soprattutto grazie alla cooperazione nella ricerca e nella tecnologia.(Inn)