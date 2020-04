Coronavirus: 9.701 morti in America latina, mille in più in 24 ore (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo uruguaiano di Luis Lacalle Pou ha chiuso le frontiere con il Brasile, eccezion fatta per i residenti nelle zone di confine e con l’Argentina. Contati sin qui 625 casi di contagio e 15 morti. L’Uruguay, pur tra i pochi paesi a non aver varato serrate generali, ha deciso una riapertura parziale delle scuole, mentre sono state rinviate a ottobre le elezioni municipali. Il nuovo coronavirus è anche in Paraguay, dove si registrano 239 casi, con nove decessi. Dal 4 maggio il governo mette in campo un piano di progressivo allentamento della quarantena: apertura progressiva dei settori produttivi con valutazioni a intervalli di 21 giorni. I primi a ripartire, in aggiunta agli operatori rimasti sempre attivi, saranno le industrie, i servizi alla persona o le prestazioni artigianali che possono essere forniti in casa, gli studi professionali e le officine. Rinviate di un anno le elezioni municipali. (Abu)