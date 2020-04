Romania: deficit di bilancio all'1,67 per cento del Pil nel primo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha registrato un deficit di bilancio pari all'1,67 per cento del Pil (circa 3,7 miliardi di euro) nel primo trimestre del 2020, circa tre volte maggiore rispetto a quello registrato nello stesso periodo dell'anno precedente. Lo rilevano i dati resi pubblici dal ministero delle Finanze di Bucarest. La crescita è dovuta principalmente al calo degli incassi nel bilancio nel mese di marzo, in seguito al rinvio del pagamento di alcuni oneri fiscali da parte degli operatori economici per la durata dello stato di emergenza e ai rimborsi supplementari dell'Iva per sostenere la liquidità nel settore privato. Nei primi tre mesi del 2020, gli incassi al bilancio consolidato sono calati del 3,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ciò riflette principalmente la contrazione degli incassi dello stato romeno nel mese di marzo, in seguito alle facilità fiscali concesse per il sostegno dell'economia, nel contesto dello stato di emergenza istituito in Romania. (Rob)