Nigeria: coronavirus, Usa stanziano aiuti per 21,4 milioni di dollari

- Gli Stati Uniti hanno annunciato aiuti per un valore di 21,4 milioni di dollari in favore della Nigeria per sostenere il paese africano nella lotta contro la pandemia di Covid-19. È quanto annunciato in una nota dall'Agenzia per lo sviluppo degli Stati Uniti (Usaid), secondo cui i fondi sono destinati al Centro nazionale per il controllo delle malattie della Nigeria per sostenere attività essenziali per controllare la diffusione della pandemia e per condurre campagne rapide di informazione sulla salute pubblica e di prevenzione delle infezioni. Gli aiuti Usa sono stati annunciati in concomitanza con il colloquio telefonico avvenuto ieri tra il presidente nigeriano Muhammadu Buhari e l'omologo degli Stati Uniti, Donald Trump. Nel corso del colloquio, come riferito su Twitter dal capo di Stato nigeriano, i due leader hanno discusso degli sforzi della Nigeria per sconfiggere la pandemia di Covid-19, con il presidente Trump che ha promesso al paese africano il sostegno e la solidarietà degli Stati Uniti. In Nigeria si registrano attualmente 1.532 casi di contagio e 44 decessi. Ieri Buhari ha annunciato un allentamento "graduale" delle misure adottate per contenere la diffusione del virus a partire dal 4 maggio, dopo oltre quattro settimane di blocco disposto nella capitale Abuja e negli stati di Lagos e Ogun. In un discorso alla nazione trasmesso ieri in diretta televisiva, Buhari ha detto che la sospensione delle attività rappresenta "un costo economico molto pesante" per il paese ed i suoi cittadini. "Nessun paese può permettersi di sostenere il pieno impatto di un blocco prolungato in attesa dello sviluppo di un vaccino", ha aggiunto.(Res)