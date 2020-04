Fase 2: Figliomeni (Fd'I), incertezze e confusione nel piano infanzia del governo e per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, ci sono "incertezze e confusione nel piano" dedicato all'infanzia in vista della fase 2 dell'emergenza sanitaria. In una nota Figliomeni spiega: "Tra pochi giorni partirà la fase 2 che sembra una fotocopia della fase 1, con tutte le incognite che ne conseguiranno e relative problematiche tra cui il piano infanzia che lascia molto a desiderare. Le scuole rimarranno chiuse ma partirà, secondo le direttive del governo, un’attività ricreativa a piccoli gruppi di bambini e ragazzi seguiti da un operatore. L’amministrazione capitolina pensa di riaprire le scuole a luglio, tra materne e asili nido, con la formula dei centri estivi. Non vogliamo entrare in polemica - prosegue - sottolineando che le scuole necessitano di lavori di messa a norma per il distanziamento sociale e di un numero adeguato di operatori e personale, ma ci chiediamo se è stato pensato che andrà fatta una sanificazione giornaliera degli ambienti e degli spazi aperti, con i relativi materiali didattici tra cui anche i giochi. Visto che si ipotizza che verranno messi dei banchi all’aperto, ci chiediamo chi si occuperà giornalmente di metterli in sicurezza per le ore notturne, per evitare problemi legati ad insetti e ratti o alla vandalizzazione da parte di delinquenti. Come al solito - conclude - vengono lanciati messaggi spot di facciata che, invece che risolvere i problemi reali pianificando delle scelte utili, sono i consueti specchietti per le allodole”.(Com)