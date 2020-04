Slovacchia: coronavirus, premier Matovic conferma nuove esenzioni da quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pendolari che circolano entro 30 chilometri dal confine slovacco non dovranno dimostrare di essere negativi al coronavirus per rientrare in Slovacchia. Lo ha detto il primo ministro Igor Matovic dopo un incontro della squadra di crisi che coordina la risposta al virus. "Tenuto conto degli sviluppi relativamente positivi della situazione epidemiologica del paese e di quelli limitrofi, aboliamo quest'obbligo", ha dichiarato. E' stata confermata anche l'esenzione dalla quarantena obbligatoria per i lavoratori dei servizi sociali nelle regioni di Moravia meridionale, Zlin, Moravia-Slesia e Olomouc, ma anche nei Lander austriaci di Burgenland, Bassa Austria e Vienna. Al pari dei lavoratori del settore sanitario dovranno dimostrare di essere in salute con un certificato del datore di lavoro e un test negativo con validità di 96 ore. Secondo quanto riferisce Matovic, è stata l'Austria a chiedere un allentamento di tali restrizioni. (Vap)