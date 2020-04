Industria: Istat, -1 per cento prezzi produzione a marzo, -3,6 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo 2020 i prezzi alla produzione dell’industria registrano una diminuzione dell’1,0 per cento sul mese precedente e del 3,6 per cento su base annua. Sul mercato interno i prezzi alla produzione dell’industria segnano un calo congiunturale dell’1,3 per cento e una flessione tendenziale del 4,9 per cento. Al netto del comparto energetico, i prezzi alla produzione dell’industria non variano su base mensile mentre crescono dello 0,4 per cento su base annua. Sono i primi dati diffusi dall'Istat nella nota relativa ai prezzi alla produzione dell’industria e delle costruzioni. Sul mercato estero i prezzi alla produzione dell’industria diminuiscono dello 0,5 per cento rispetto al mese precedente (variazione nulla per l’area euro, -0,8 per cento per l’area non euro) e dello 0,1 per cento rispetto a marzo 2019 (-0,3 epr cento per l’area euro, variazione nulla per l’area non euro). Nel trimestre gennaio-marzo 2020 si stima un calo congiunturale dei prezzi alla produzione dell’industria dell’1,0 per cento sul trimestre precedente; la dinamica congiunturale dei prezzi è negativa sul mercato interno (-1,2 per cento) mentre resta invariata su quello estero. Nel mese di marzo 2020, fra le attività manifatturiere, gli incrementi tendenziali più elevati si registrano sul mercato interno per industrie alimentari, bevande e tabacco (+2,4 per cento), sul mercato estero per computer, prodotti di elettronica e ottica (+1,8 per cento per l’area euro, +6,5 per cento per l’area non euro). (segue) (Ren)