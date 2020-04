Industria: Istat, -1 per cento prezzi produzione a marzo, -3,6 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istat ha rilevato drastici cali su base annua per coke e prodotti petroliferi raffinati sul mercato interno (-17,8 per cento) e sul mercato estero area non euro (-25,2 per cento); ampie flessioni tendenziali, ma di minore entità, si riscontrano su tutti e tre i mercati per metallurgia e fabbricazione dei prodotti in metallo (-1,4 per cento mercato interno, -3,2 per cento area euro, -1,6 per cento area non euro). A marzo 2020 si stima che i prezzi alla produzione delle costruzioni per “Edifici residenziali e non residenziali” diminuiscano dello 0,1 per cento sul mese e crescano dello 0,1 per cento sull’anno. I prezzi di “Strade e Ferrovie” non variano in termini congiunturali mentre aumentano dello 0,6 per cento in termini tendenziali. Nel mese di aprile la rilevazione dei prezzi alla produzione dell’industria ha registrato una riduzione del tasso di risposta delle imprese, conseguente all'emergenza sanitaria in corso. (Ren)