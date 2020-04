Cipro: in corso campagna contro il 5G, incendiata una nuova antenna a Limassol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Cipro si è verificato un altro incendio di un’antenna della telefonia mobile nella città di Limassol. L'autorità delle telecomunicazioni di Cipro ha reso noto ieri dell’atto doloso che si dovrebbe ad un certo malcontento della popolazione per l’installazione della rete 5G. Secondo l’Authority, il governo sta cercando di ridimensionare i timori "infondati" contro la nuova tecnologia di matrice cinese. La stampa greca rileva che una piccola, ma rumorosa, campagna online contro il 5G ha preso il via nel paese puntando il dito contro le emissioni delle antenne in quanto rappresenterebbero un grave rischio per la salute pubblica, indebolendo il sistema immunitario e quindi favorire le infezioni da Covid-19. L’incendio ha colpito un’antenna installata 20 anni fa nella città costiera mentre nel primo episodio, circa due settimane fa, era andato in fiamme un’installazione ancora più vecchia. Il presidente cipriota Nicos Anastasiades ha condannato il primo attacco definendolo un "atto criminale" che ha messo in pericolo la vita delle persone con disturbi cronici che utilizzano i loro telefoni cellulari per assistenza medica durante la pandemia di coronavirus. Anastasiades ha affermato che Cipro non sta attualmente installando alcuna nuova rete 5G e che qualsiasi decisione in merito verrà presa sulla base esclusivamente delle direttive dell'Unione europea e delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.(Gra)