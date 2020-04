Ungheria: tasso di disoccupazione al 3,7 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La media mobile del tasso di disoccupazione in Ungheria nel periodo gennaio-marzo 2020 è del 3,7 per cento, in crescita dello 0,2 rispetto al trimestre precedente. Lo riporta l'Ufficio di statistica centrale (Ksh). Rispetto a un anno fa il tasso è cresciuto dello 0,1 per cento. In termini assoluti i disoccupati sono circa 173 mila, oltre 9 mila in più rispetto al mese precedente e oltre 7 mila in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Il Ksh ha evidenziato che l'impatto dell'epidemia di coronavirus su questi dati è stato avvertito solo nella sua parte terminale. Soltanto a marzo hanno perso il lavoro circa 56 mila persone. (Vap)