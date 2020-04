© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario all'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, ha detto che entro l’estate il cento per cento dei dispositivi di protezione individuale (dpi) saranno prodotti in Italia. “Attualmente sono solo un quarto”, ha aggiunto Arcuri, in audizione alle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera, secondo cui l’Italia si è comportata bene di fronte all’emergenza.(Rin)